Pour bâtir une nouvelle attaque de feu, le Real Madrid se place sur le dossier Karim Adeyemi.

Au même titre que Kylian Mbappé et Erling Haaland, le jeune Karim Adeyemi va animer le prochain mercato estival. Révélation de la saison dans les rangs du Red Bull Salzbourg, récemment lauréat du Golden Boy des internautes, il avoue déjà se poser des questions concernant son avenir. « Je veux aller dans une équipe de haut niveau », a-t-il confié dans les colonnes de Tuttosport. La course pour le recruter a déjà commencé et le média catalan Sport.es explique qu’une guerre Madrid-Barcelone est à venir. Kylian Mbappé et Erling Haaland son les cibles principales du Real Madrid, mais Adeyemi fait également de l’œil aux dirigeants Merengues en cas d’échec des négociations avec le Norvégien.

L’Allemand de 19 ans a l’avantage d’être beaucoup plus abordable qu’Haaland, bien que sa valeur soit également moins conséquente. Barcelone l’aime beaucoup et c’est un jeune joueur qui aiderait à construire un nouveau projet. Les médias soulignent qu’il ne faut pas attendre car son prix augmente chaque semaine. Si Salzbourg parvient également à se qualifier pour la prochaine phase de la Ligue des champions (ils sont dans le groupe du LOSC), sa valeur pourrait continuer d’augmenter considérablement.

En Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund le suivent également de près. Et en Premier League, il attise également les convoitises, notamment vers Liverpool. La lutte pour le nouveau joyau allemand s’annonce palpitante, mais difficile de prédire pour le moment qui décrochera le gros lot.