Après le départ de Sergio Ramos et la perte imminente de Raphaël Varane, le Real Madrid doit se renforcer en défense. Pour cela, les Madrilènes cible le défenseur de Leicester et ancien de l’ASSE, Wesley Fofana.

Wesley Fofana a impressionné lors de sa première saison avec les Foxes, faisant 38 apparitions et aidant les Midlanders à atteindre la cinquième place de la Premier League ainsi qu’un succès historique en FA Cup. Il a d’ailleurs été encensé par les observateurs anglais tout au long de sa saison. Le jeune joueur de 20 ans a rejoint l’équipe de Brendan Rodgers en provenance de l’AS Saint-Etienne pour 35 millions d’euros l’année dernière et pourrait d’ores et déjà faire ses valises.

Selon les informations du Daily Star, Carlo Ancelotti serait en train de chercher un renfort défensif de gros calibre pour les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane. A Everton pendant 2 saisons, l’Italien connaît désormais très bien la Premier League et veut recruter Wesley Fofana. Il ne sera pas simple de le recruter mais cet intérêt devrait très vraisemblablement plaire au Français.