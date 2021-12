La pandémie de Covid-19 a bouleversé les habitudes des clubs européens sur le marché des transferts avec une toute nouvelle tendance. Les joueurs libre de tout contrat sont désormais les plus recherchés alors qu’à une époque, les indemnités pleuvaient. Dans cette optique, le Real Madrid rentre dans la danse pour Jesse Lingard, une piste étonnante…

L’année s’annonce riche en rebondissements du côté du Real Madrid. Si le plan de Florentino Pérez est de dégraisser en hiver pour se renforcer de manière conséquente lors du prochain marché estival le dirigeant madrilène veut aussi et surtout restreindre ses dépenses. C’est ainsi que les transferts de joueurs libres apparaissent comme de véritables opportunités à ne surtout pas manquer. La piste menant à Kylian Mbappé en est une preuve tout comme celle liant le Real Madrid à Jesse Lingard. Une cible inattendue qu’avance le Daily Express.

En fin de contrat avec les Red Devils, Jesse Lingard ne veut pas poursuivre sa carrière à Manchester United. Son avenir se dessine ailleurs et le Real Madrid pourrait être un point de chute inespéré. Néanmoins, la concurrence est rude et Newcastle en ferait sa piste prioritaire pour lancer son nouveau projet. Ses prestations spectaculaires avec West Ham restent dans les mémoires et l’Europe se l’arrache. Jesse Lingard a désormais l’embarras du choix.