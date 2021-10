Le Real Madrid devrait être l’une des écuries les plus insistantes sur le marché des transferts l’été prochain. La direction madrilène souhaite rajeunir son effectif comme elle a déjà commencé à le faire en s’attachant les services de Eduardo Camavinga. Une jeunesse dorée plus à même d’offrir la Ligue des Champions au club de la capitale espagnole. Dans ses rangs, la Real possède déjà Ferland Mendy et Karim Benzema et a récemment enrôler Eduardo Camavinga. Une attirance pour les Français qui devrait se répéter lors du prochain mercato d’été alors que Kylian Mbappé est de plus en plus proche des Merengues mais une autre cible « Made in France » pourrait débarquer à Madrid.

Ici on se reveille tranquillement avec cette prise de balle d’Aurelien Tchouameni. Bonne semaine à tous. pic.twitter.com/iChuVv5i2E — Fayad Moindjie (@fayad_mdj) October 11, 2021