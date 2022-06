Son avenir reste flou ! Marco Asensio, dont le contrat prend fin l’été prochain, n’a toujours pas été prolongée au Real Madrid. Alors, va-t-il quitter le club durant ce mercato estival ? Il ne ferme pas la porte.

« Il me reste un an sur mon contrat et à l’heure actuelle je me concentre sur l’équipe nationale. Quand le rassemblement sera terminée, nous parlerons avec le Real Madrid. On verra ce que je ferai de mon avenir. Je cherche de la régularité pour les prochaines années. C’est le plus important pour moi. Je l’ai eu par moment avec le Real Madrid mais je ne veux pas que ce soit seulement sur quelques mois », a déclaré Marco Asensio en conférence de presse.

