Engagé dans un conflit avec sa direction concernant une éventuelle prolongation de contrat, N’Golo Kanté serait le désir le plus secret du Real Madrid.

Lié jusqu’en juin 2023 avec les Blues, N’Golo Kanté sera libre de négocier avec l’écurie de son choix dès le 1er janvier. Un dénouement que Chelsea tente d’éviter à tout prix depuis plusieurs semaines. Un intérêt dont le Français est bien conscient et dont il joue pour servir sa carrière personnelle. En situation d’échec pour le moment, Graham Potter ne s’en est pas caché, N’Golo Kanté est plus proche d’un départ que d’une prolongation de contrat.

« C’est un joueur de classe mondiale et toute équipe qui le perd en souffrira. Mais c’est aux autres acteurs de franchir le pas et de trouver les solutions. Si nous examinons les options dont nous disposons, même s’il n’y a pas de remplacement direct, il existe d’autres solutions, nous devons donc trouver la bonne. Je ne peux rien faire, c’est quelque chose entre le club et le joueur », a reconnu Graham Potter, indiquant que son départ était une réalité d’ores et déjà envisagée par les Blues.

A 31 ans, le milieu de terrain français semble clair, il veut poursuivre encore longtemps chez les Blues ou s’en aller pour vivre un ultime défi d’envergure. C’est là que le Real Madrid pointe le bout de son nez. Tapis dans l’ombre, les Madrilènes seraient, malgré les achats récents d’Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, plus que jamais sur le coup tant l’opportunité paraît séduisante. En cas de conflit prolongé, les Merengues, d’après les informations de Todo Fichajes, seront les premiers à dégainer.