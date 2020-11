Déçu par son faible temps de jeu avec le Real Madrid, Isco est aujourd’hui sorti de l’équipe nationale espagnole en vue de disputer l’Euro 2020. Le milieu ibérique souhaite donc aller voir ailleurs.

Comme l’évoque la presse espagnole, le père du joueur de 28 ans ouvre clairement la porte à un départ pour le mois de janvier prochain et explique son fils ne peut plus rester chez les Merengues avec un temps de jeu aussi restreint. Il compte bien participer à l’Euro et doit retrouver sa place en jouant plus de matchs afin de convaincre le sélectionneur de la Roja Luis Enrique. Pour rappel, Isco est lié aux Madrilènes jusqu’en 2022.