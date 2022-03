A fond sur Erling Braut Haaland, le Real Madrid est prêt à faire des folies. Pour l’enrôler, les Madrilènes devront débourser la somme exorbitante de 350 millions d’euros.

Mal en point sur le plan physique avec une accumulation de blessures impromptues, Erling Braut Haaland a rapidement été muselé cette saison. Absent depuis le 17 février dernier, le Norvégien a été indisponible 95 jours soit lors de 17 rencontres disputées toutes compétitions confondues par le Borussia Dortmund. Des soucis récurrents qui ne semblent pas inquiéter les plus grandes écuries d’Europe, toutes sous le charme de son talent. En 21 matches, le Norvégien a inscrit 23 buts et délivré 6 passes décisives. Des performances qui effacent son ardoise, l’amour rend aveugle et ouvre les vannes. Le Real Madrid serait prêt à débourser une somme indécente pour se l’accaparer.