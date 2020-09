En cédant ses indésirables cet été, le Real Madrid a amassé 111 millions sans dépenser le moindre euro.

Oui cette année 2020 est particulière. Habitué à signer de gros chèques pour attirer les plus grandes stars, le Real Madrid revoit sa stratégie cette saison en soignant ses finances. La vente des 13 joueurs jugés indésirables par Zidane (Bale, James, Reguilon, Hakimi, Oscar Rodriguez…) a fait le plus grand bien au Real Madrid qui a vu Martin Odegaard revenir de prêt cet été.

Les 111 millions récoltés permettent d’aborder le mercato avec sérénité pour Florentino Perez qui aurait toujours en ligne de mire les recrutements de Mbappé et Camavinga.