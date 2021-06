un attaquant de Chelsea. Ancien technicien d’Everton, Carlo Ancelotti a eu le temps d’identifier les hommes forts en Premier League. L’Italien aurait demandé au Real Madrid de se renseigner sur les disponibilités de Timo Werner.

Vivement critiqué pour son manque d’efficacité depuis son arrivée à Chelsea, Timo Werner a pourtant inscrit 12 buts et délivré 15 passes décisives en 52 rencontres disputées. Homme de confiance de Thomas Tuchel, l’Allemand a notamment remporté la Ligue des Champions avec les Blues. Un joueur clivant qui marque les esprits par un cruel manque de finition et des ratés mémorables. Malgré cela, l’ancien leader de l’attaque du RB Leipzig plaît à Carlo Ancelotti, qui a pu l’observer lors de son passage chez les Toffees. Selon le Daily Express, le nouvel entraîneur du Real Madrid aurait demandé à ses dirigeants de se renseigner sur les disponibilités de l’offensif de 25 ans. Un renfort étonnant alors que le club madrilène semblait plus proche de joueurs comme Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland ou encore Robert Lewandowski.