Poussé vers la sortie par le Real Madrid en septembre 2020 après un prêt concluant au FC Séville, Sergio Reguilon s’épanouit à Tottenham. Un épanouissement de courte durée, le Real Madrid veut le rapatrier d’urgence.

En septembre 2020, le Real Madrid avait besoin de liquidités et a profité de la belle saison de Sergio Reguilon au FC Séville pour le vendre dans la foulée aux Spurs pour 30 millions d’euros. Un transfert jugé comme une erreur par les fans et observateurs madrilènes dont semble prendre conscience la direction du club et Florentino Pérez. Le retour de l’enfant prodigue est une nécessité pour Carlo Ancelotti alors que Marcelo partira cet été et que Ferland Mendy est souvent blessé. Une information que nous confirme le Mirror qui indique que le Real Madrid devrait activer sa clause permettant de le racheter pour 40 millions d’euros. Les Madrilènes perdraient alors 10M€ dans cette opération.