Selon le média ABC, le Real Madrid préparerait une offre absolument incroybale pour signer Kylian Mbappé l’été prochain.

Puisque le PSG a refusé les 180 millions d’euros de transfert qu’il offrait cet été, le Real Madrid dispose d’une enveloppe gigantesque pour attirer Kylian Mbappé l’été prochain. Et selon ABC, le contrat proposé par le club madrilène à l’attaquant français de quoi donner le tournis.

Le Real Madrid va offrir à Kylian Mbappé un contrat sur 6 ans avec une prime à la signature comprise entre 60 et 80 millions d’euros et un salaire annuel compris entre 34 et 40 millions d’euros.

Si ces chiffres sont avérés, le natif de Bondy deviendra le footballeur le mieux payé de la planète, en additionnant primes et salaires, loin devant Lionel Messi et ses 40 millions d’euros par an pendant deux saisons à Paris (officiellement sans la moindre prime à la signature).