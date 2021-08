Toujours très attentif à la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait passer à l’action ce mois-ci d’après la presse italienne.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision officielle concernant son avenir. Mais en coulisses l’incertitude règne car si le Français ne prolonge pas son bail, il quittera le PSG gratuitement l’été prochain, cinq ans après l’avoir rejoint pour près de 180 millions d’euros. Un énorme échec qui ne pourrait être évité qu’en vendant Kylian Mbappé avant la fin de ce mercato estival.

D’après les informations du journaliste italien Rudy Galetti, Mbappé n’aurait qu’un seul objectif en tête à l’heure actuelle : rejoindre le Real Madrid. Grand fan du champion du monde 2018, Florentino Pérez fera tout pour conclure ce transfert historique. Seul hic, les finances du Real Madrid ne sont pas extensibles et Mbappé reste l’un des joueurs les plus cotés de la planète. Toutefois, les Merengues prépareraient bien une offre dans le courant du mois d’août afin de faire pression sur Nasser al-Khelaïfi et sur le club de la capitale selon le média italien Calciomercato.it. Affaire à suivre…