Pogba il y a quelques mois : "J'en parlais avec Grizou et Varane, on se disait : 'Franchement, notre groupe est vraiment énorme'. On est tous content de se revoir. C'est vraiment une famille, de la rigolade quand on vient en Bleu. Sur le terrain on prend vraiment du plaisir" ❤️🇫🇷 pic.twitter.com/O9N4Odjjxr