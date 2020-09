Auteur d’un magnifique début de saison avec deux buts lors des deux premiers match de Ligue 1, Benoît Badiashile possède une belle cote sur le marché.

Malgré un intérêt du Real Madrid qui cherche un successeur à Raphaël Varane, le défenseur central de 19 ans ne devrait pas bouger lors du mercato. Interviewé par “Telefoot”, l’entraîneur de la principauté, Niko Kovac a fermé à double tours les portes pour le jeune défenseur.

“Nous sommes satisfaits de notre défense. Benoît a marqué deux fois. Nous souhaitons passer à la vitesse supérieure avec lui. S’il peut jouer beaucoup de matches en championnat, il va se développer. On ne souhaite pas le vendre. Il sera là pour toute la saison, c’est très clair. Je crois que c’est la meilleure solution. Il peut rester ici. Il y a sa famille, son club, il connaît très bien l’environnement. C’est très difficile de partir en tant que jeune joueur. Quand on part à l’étranger, on n’a pas sa famille, on ne parle pas la langue… Je suis convaincu qu’il va rester ici. S’il continue dans cette voie, il n’y aura aucun souci. Je suis convaincu qu’il va atteindre ses objectifs et les nôtres.” Pour le moment, son contrat court jusqu’en juin 2024.