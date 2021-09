Habitué aux sorties remarquées, Javier Tebas a récidivé lors d’un événement public en Espagne. Le président de la Ligue espagnole a fait sensation en annonçant les futures ambitions mercantiles du Real Madrid.

Toujours très rancunier envers le Paris Saint-Germain, Javier Tebas a tenu des déclarations fortes en dénonçant les finances infinis du club de la capitale tout en mettant en avant la puissance économique « saine » du Real Madrid. Selon lui, la bande à Carlo Ancelotti pourrait s’offrir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland dès la saison prochaine.

Javier Tebas : « Ils ont vendu des joueurs pour 200 millions d’euros, ils ont assez d’argent pour acheter à la fois Mbappé et Haaland. Il n’ont pas perdu d’argent et surtout il ont activement vendu. Ce qui n’est pas compréhensible, c’est qu’un club perde 400M€ et ait une masse salariale de 500 millions et peut refuser des offres comme celle pour Mbappé. Ils enfreignent les règles de contrôle de la France et créent des dommages sur le marché européen. Le système de l’UEFA est faux. Nous allons dans le sens inverse de celui où nous devrions aller. Il faut trouver des investisseurs, mais pas avec des paiements illimités et des pertes constantes. Ils préfèrent gagner la Ligue des champions en perdant un milliard d’euros. Vous faites plaisir à vos fans mais offensez le football« , a déclaré le dirigeant espagnol pour AS.