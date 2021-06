Fuis moi je te suis, suis moi je te fuis, c’est à cela que semble se résumer la fin d’histoire entre Sergio Ramos et le Real Madrid. Après de multiples refus, le capitaine des Merengue souhaite prolonger… mais c’est trop tard pour Florentino Perez.

Le Real Madrid s’est lassé d’attendre la réponse de Sergio Ramos à l’offre de renouvellement présente sur la table des négociations depuis décembre 2020 et, sauf surprise fin juin, le club ne reculera pas même si le capitaine change d’avis et souhaite finalement continuer à Madrid. A 35 ans, Sergio Ramos a vécu une saison délicate ponctuée de blessures à répétition qui lui ont valu de ne pas être sélectionné à l’Euro 2020. Toute l’année, le vétéran espagnol a refusé les multiples propositions des madrilènes avant de finalement changer d’avis. C’est ce qu’affirme Marca. A 20 jours de l’expiration de son contrat, le joueur semble désormais prêt à continuer. L’emblématique capitaine de la Roja serait prêt à accepter l’offre que le club lui a présentée en février, en mars puis en juin. Une proposition caduque pour la direction du Real Madrid qui considère que l’offre n’a plus lieu d’être.

Une possible aubaine pour le Paris Saint-Germain qui semblait très présent sur le dossier Sergio Ramos il y a encore quelques semaines.