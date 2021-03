Le celèbre journaliste espagnol Josep Pedredrol est formel : le défenseur central va changer d’air la saison prochaine. Il explique pourquoi.

Dans l’émission El Chiringuito, l’expert explique que le Real Madrid a une politique ferme envers les joueurs de plus de 30 ans : des contrats d’un an, pas plus. Or Sergio Ramos, 34 ans, refuse de signer un nouveau bail de moins de deux ans. Ses exigences salariales sont en outre démesurées en ces temps de crise : 12 millions d’euros par an. Pour un joueur de plus en plus souvent blessé, le jeu n’en vaut pas la chandelle. Il y a donc fort à parier que le Real Madrid n’insiste pas et laisse le joueur partir libre en juin prochain.

Le PSG est à l’affut. Les deux clubs de Manchester également. Malgré ses 34 ans, Sergio Ramos reste l’un des plus grands défenseurs centraux au monde. Sans le moindre doute.