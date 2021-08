Les Merengues pourraient mettre de côté la piste Kylian Mbappé pour boucler en priorité l’arrivée de Paul Pogba l’été prochain.

Libre de tout contrat dans un an, Paul Pogba devrait bien quitter Manchester United l’été prochain. Le Français a déjà refusé plusieurs offres de prolongation et il attire les regards des plus grands clubs de la planète. Reste à savoir quelle destination aura les faveurs du joueur. Si le Paris Saint-Germain faisait jusque-là office de favori dans le dossier, la situation a rapidement évoluée. Le Real Madrid est revenu à la charge et Paris semble désormais plus intéressé par la piste Eduardo Camavinga.

D’après les informations du média espagnol ABC, le Real Madrid pourrait même laisser de côté Kylian Mbappé pour boucler en priorité le dossier Paul Pogba l’été prochain. Les dirigeants madrilènes surveillent la star de Manchester United depuis déjà quelques années et voient en lui le remplaçant idéal de Luka Modric, qui fêtera bientôt ses 36 ans. Toujours selon la presse espagnole, la récente vente de Martin Odegaard – à Arsenal contre environ 40 millions d’euros – devrait notamment servir à financer le futur contrat de La Pioche. Reste à savoir si le Real Madrid sera en mesure de recruter Paul Pogba et Kylian Mbappé ou s’il faudra choisir entre les deux stars.