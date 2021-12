Soucieux de renforcer leur ligne défensive, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid lorgnent de potentiels opportunités. Un statut qu’aurait pris Benjamin Pavard. Le Français ne souhaiterait pas poursuivre son aventure en Bavière.

Vendu par le LOSC direction l’Allemagne et le VfB Stuttgart, Benjamin Pavard s’éclate en Bundesliga. Recruté pour 35 millions en juillet 2019 par le Bayern Munich suite à de très belles performances en club comme en sélection, le Français a franchi une nouvelle étape prestigieuse en signant avec l’écurie bavaroise. Seulement, après plusieurs saisons passées au Bayern Munich, le latéral droit de 25 ans aurait, tout comme son compatriote Kingsley Coman, annoncé à sa direction qu’il ne prolongerait pas son contrat qui prendra fin en juin 2024.

En effet, selon les informations de la presse espagnole et plus particulièrement de Sport, Benjamin Pavard ne souhaiterait pas poursuivre son aventure en Bavière. En fin de contrat en juin 2024, le Français aura passé près d’un décennie en Allemagne. Une période assez longue pour l’ancien du LOSC qui voudrait alors se lancer dans un nouveau défi. Un souhait qu’il aurait d’ores et déjà annoncé à sa direction. Une opportunité de marché séduisante pour le Real Madrid et l’Atlético de Madrid qui seraient très intéressés par le profil de l’international français. Des écuries qui devraient satisfaire les ambitions de Benjamin Pavard.