C’est le gros dossier du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato estival. Kylian Mbappé au Real Madrid cet été possible ou pas ?

Ce mardi soir, le Real Madrid a fait une offre de l’ordre de 160 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur français au mercato. Offre refusée par le club de la capitale qui souhaite encore un peu plus pour accepter de laisser partir son buteur. Dans un entretien donné à plusieurs médias, dont RMC Sport, Leonardo le directeur sportif du PSG s’est emporté contre l’attitude de la direction merengue. « Ça ressemble à une stratégie pour avoir un non, pour montrer qu’ils ont tout essayé et d’attendre un an pour l’avoir. Ça fait deux ans que le Real se comporte comme ça, c’est incorrect, illégal même car ils ont contacté le joueur. C’est inacceptable pour nous, parce que ce n’est pas correct. C’est la preuve même de la stratégie : une offre arrive à un an de la fin de son contrat et à 7 jours de la fin du mercato. Ils veulent un refus pour montrer à Kylian qu’ils ont tout essayé et commencer à négocier pour l’année prochaine. » A-t-il précisé dans un premier temps .

Avant d’envoyer un nouveau message très clair : « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair (…) S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. » Voilà qui met le Real dans une situation assez particulière et qui montre que le PSG est largement en position de force sur ce dossier. Il se murmure qu’une offre à 200 millions d’euros serait suffisante pour convaincre les dirigeants du vice champion de France de laisser partir le champion du monde 2018. Ça chauffe à Paris…