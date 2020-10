C’est un secret pour personne ! Le Real Madrid rêve d’attirer Kylian Mbappé dans les prochaines années.

Si tout est encore possible, cette mission s’annonce plus que jamais délicate. Si le tricolore compte bien rejoindre l’Espagne et porter un jour, le maillot des Merengues, son club du Paris Saint-Germain ne fera aucun cadeau dans le dossier.

C’est pour cela que le Real Madrid prépare un plan, afin de convaincre le champion de France de lâcher sa pépite dès la saison prochaine. Si le Real Madrid a été très discret lors du mercato, ce n’est pas simplement dû au hasard. Le club en a profité pour dégraisser et ainsi libérer un peu plus d’argent pour frapper un grand la saison prochaine. Selon, la presse espagnol, le club de la capitale espagnole pourrait passer à l’attaque dans quelques mois avec une offre équivalente à 200 millions d’euros.

Rappelons que cet été, le Barça a récupéré 40 millions d’euros pour Achraf Hakimi (Inter Milan), 30 pour Reguilon (Tottenham) prêtés Kubo et Gareth Bale et a libéré de son contrat James Rodriguez qui possédait un gros salaire.