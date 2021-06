Présent en conférence de presse pour officialiser son retour à la tête du Real Madrid, Carlo Ancelotti (62 ans) a évoqué de nombreux sujets dont les objectifs du club, l’effectif actuel mais aussi et surtout l’ancien coach madrilène qu’il connaît bien, Zinedine Zidane. Un véritable éloge fait au technicien français.

Carlo Ancelotti : « Je ne sais pas quoi dire de Zizou… Que puis-je dire de lui, il a remporté 3 Champions League, il a fait un travail fantastique jusqu’au dernier jour. Il a tout donné jusqu’au bout. Il a réussi, mais c’est le football, un entraîneur arrive et un autre part. Ce qu’on a fait ensemble et ce qu’il a fait ici est incroyable. Il est parti et est revenu. Il a presque tout fait à la perfection. Je crois que tout le monde doit remercier Zidane. Je ne lui ai pas parlé, mais je vais le faire. Dernièrement, nous n’avons pas beaucoup discuté, nous nous sommes envoyé des textos, c’est tout. Mais c’est un grand ami. »