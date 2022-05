Le directeur du Real Madrid, Emílio Butragueño, a fait l’éloge de Marcelo et Bale, en fin de contrat, et qui devraient quitter la capitale cette été.

« Marcelo est un mythe, une légende de notre club. Il est normal que les fans aient de l’affection pour tout ce qu’il a donné et pour sa façon d’être. Maintenant, nous allons avoir une finale et nous devons nous concentrer là-dessus. Balle ? Il a contribué pour de nombreux titres et c’est une personne qui sera toujours présente », a lancé le directeur.