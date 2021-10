Très économe la saison dernière, le Real Madrid pourrait faire des folies sur le marché des transferts l’été prochain avec plus de 700 millions d’euros dans ses caisses.

La gestion financière du Real Madrid ces dernières années a porté ses fruits. Le club – avec Florentino Pérez à sa tête – pourra dépenser plus de 739,1 millions d’euros dans sa section sportive en 2022. Un montant record atteint après avoir mené une politique d’économie agressive. La vente de joueurs stars tels que Cristiano Ronaldo, Achraf Hakimi, Raphaël Varane ou encore Martin Odegaard, ainsi que la libération d’importants salaires (dont celui de Sergio Ramos), ont permis d’augmenter considérablement la trésorerie du club. De même, avec l’argent collecté et économisé sur les prêts au cours des dernières saisons. Pour lutter contre la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19, les Merengues ont aussi opté pour une réduction des salaires du personnel. Grâce au soutien apporté par les joueurs et les salariés, le club se trouve aujourd’hui dans une situation idyllique, surtout en comparaison aux autres cadors espagnols.

Les 739,1 millions d’euros représentent 270,6 millions de plus que la saison précédente, où le Real Madrid avait 468,5 millions à dépenser. « La gestion économique du Real Madrid pendant la pandémie a été excellente. Si l’on ajoute les résultats obtenus en 19-20 et 20-21, le bénéfice a été d’un million d’euros. Ils ont réussi à équilibrer les dépenses et les recettes pour ne pas faire de perte », détaille Juan Guerra, directeur général de la Liga. Selon AS, l’arrivée d’une superstar au prochain mercato estival est inévitable. Les Merengues pourraient même faire coup double en enrôlant Kylian Mbappé et Erling Haaland en fin de saison.