Grand désir de Carlo Ancelotti, Heung-Min Son ne quittera pas Tottenham pour moins de 70 millions d’euros.

Eclipsé par son compère d’attaque, Harry Kane, Heung-Min Son est souvent considéré comme l’un des joueurs les plus sous-cotés du football anglais. A 30 ans le Sud-Coréen réalise des saisons de haute volée malgré des débuts moins réjouissants en cet entame d’exercice, (5 buts et 2 passes décisives en 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues). Meilleur buteur en Premier League la saison passée, il serait l’une des armes offensives recherchées par le Real Madrid afin d’insuffler une nouvelle dynamique à sa ligne d’attaque.

En effet, d’après les informations publiées par Fichajes.net, Heung-Min Son serait l’objet de tous les désirs à Madrid. Le Sud-Coréen serait très apprécié par Carlo Ancelotti qui souhaiterait que sa direction face les efforts pour enregistrer son arrivée l’été prochain. Auréolé d’un Ballon d’Or, Karim Benzema reste malgré tout dans la dernière ligne droite de sa carrière et des renforts sont attendus pour pallier ses pépins physiques, de plus en plus nombreux. Néanmoins, l’ailier des Spurs s’annoncent comme une piste onéreuse alors que Tottenham n’exigerait pas moins de 70 millions d’euros pour le lâcher.