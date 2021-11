Intéressé depuis plusieurs saisons par le profil de Paul Pogba, le Real Madrid aurait pris la décision de faire machine arrière dans ce dossier.

Selon les informations du journal « Marca », le club de la capitale espagnole ne serait plus intéressé par les services du footballeur de 28 ans. La Maison Blanche miserait sur des joueurs qui sont actuellement au club. La prolongation attendue du milieu de terrain croate Luka Modric, libre en juin 2022, serait considérée comme un signe de la volonté de la Maison Blanche de ne pas bouleverser son groupe dans l’entrejeu. Lié jusqu’en juin prochain avec les Red Devils, l’ancien joueur de la Juventus Turin n’a toujours pas prolongé son contrat et pour l’heure, l’international tricolore se trouve en position de force et peut négocier avec ses courtisans dès le mois de janvier.