Manchester a rejoint Liverpool dans la course au transfert de Serge Gnabry, le rebelle du Bayern Munich. L’ancien ailier d’Arsenal et de West Brom, âgé de 26 ans, est devenu l’une des propriétés les plus recherchées en Europe depuis son départ de la Premier League.

L’international allemand a inscrit 59 buts et délivré 44 passes décisives en 154 apparitions avec le Bayern. Il a aidé le Bayern à remporter trois titres de Bundesliga, deux DFB-Pokals et la Ligue des champions au cours de cette période. Gnabry est maintenant dans les 18 derniers mois de son contrat et le club de Bundesliga est désespéré de s’assurer ses services à long terme. Sky Allemagne rapporte que le Bayern n’a pas encore répondu à ses exigences salariales, ce qui a conduit plusieurs clubs à s’y intéresser. United, son rival Liverpool, le Real Madrid et le FC Barcelone sont tous prêts à bondir. En janvier prochain, Gnabry pourra signer un pré-contrat avec un club étranger et partir pour rien. Ce qui signifie que le Bayern pourrait être obligé d’encaisser cet été s’il continue à rejeter leurs offres de contrat.

Gnabry et le Bayern seraient encore « très éloignés dans les négociations », la star souhaitant gagner autant que ses coéquipiers Kingsley Coman et Leroy Sane (13 millions de livres par an). Mais le club allemand est persuadé qu’il finira par se mettre d’accord et rester jusqu’en 2026 ou 2027 – et l’attaquant serait également désireux de rester. Julian Nagelsmann, le patron du Bayern, a récemment déclaré : « Je ne souhaiterais rien de plus que de le voir prolonger ».