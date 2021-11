En méforme cette année et globalement depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard a désormais une valeur marchande moins importante que son frère, Thorgan.

Qui est le meilleur joueur des deux frères Hazard ? La question ne se posait même pas il y a quelques années quand Eden éblouissait l’Europe avec Chelsea mais aujourd’hui la question mérite d’être posée tant l’ainé de la fratrie est en difficulté avec le Real Madrid. Sa valeur marchande sur Transfermkt s’établit à 25 millions d’euros et est désormais inférieure à celle de son frère, Thorgan, qui est de 27 millions d’euros. Et cela peut se comprendre, Eden Hazard n’a marqué aucun but cette saison et n’est plus titulaire avec le club madrilène. Thorgan lui est inscrit dans la rotation du Borussia Dortmund même s’il n’est pas tout le temps titulaire, il est tout de même décisif. Le Belge a notamment inscrit trois buts lors de ses deux derniers matchs.