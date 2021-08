En cas d’échec des négociations avec Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait relancer la piste Mohamed Salah.

Si l’on met de côté Karim Benzema, auteur d’une nouvelle saison stratosphérique avec les Merengues (23 buts et 9 passes décisives en Liga), Carlo Ancelotti devra compter sur les deux Brésiliens Vinicius Jr et Rodrygo – souvent pointés du doigt pour leur défaillance face au but – ainsi que sur Eden Hazard et Gareth Bale, deux flops retentissants depuis déjà quelques saisons. Autant dire que pour reconquérir le titre de champion d’Espagne, chipé par l’Atlético Madrid la saison dernière, le Real Madrid va devoir se renforcer pendant le mercato.

La cible prioritaire du président Florentino Pérez reste Kylian Mbappé, mais le Français, jugé trop cher pour le Real Madrid pourrait attendre une saison supplémentaire avant de découvrir la Liga. Plusieurs alternatives sont déjà à l’étude, comme le Brésilien Richarlison, ancien protégé d’Ancelotti à Everton. Mais ce vendredi, le média espagnol Fichajes évoque un plan B encore plus colossal : Mohamed Salah. En froid avec les dirigeants de Liverpool plus tôt cette saison, l’Egyptien pourrait changer d’air si le Real Madrid fait une offre suffisante. Le deuxième meilleur buteur de Premier League l’an passé (22 réalisations) est estimé à environ 100 millions d’euros. Affaire à suivre…