Ce n’est un secret pour personne, Kylian Mbappé est la priorité du Real Madrid pour l’été 2022. Un enjeu de taille XXL qui pourrait bien leur passer sous le nez. Pour y pallier, les Madrilènes ont déjà prévu un plan B et ce n’est pas Erling Braut Haaland.

Aujourd’hui au Napoli, il réalise un très bon début de championnat avec 6 buts en 6 apparitions et grâce à son efficacité, le Napoli domine le championnat avec un sans faute. On parle bien de Victor Osimhen qui est revenu sur les tablettes des plus grands clubs européens après un début de saison tonitruant. Le Nigérian a un style de jeu similaire à Kylian Mbappé et pourrait faire office de joli produit de substitution à la star parisienne pour le Real Madrid, qui le suit de très très près. Une information confirmée par la Gazzetta dello Sport.