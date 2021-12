La révolution est en marche au Real Madrid. Si cet hiver sera l’ouverture d’une grande braderie, l’été prochain sera l’occasion pour l’écurie madrilène de se renforcer de manières significatives avec comme objectif principal Kylian Mbappé. Le nouveau Santiago Bernabeu sera un nouvel atout dans la manche de Florentino Pérez.

L’impatience est grande au Real Madrid alors que l’année 2022 sera le début d’une nouvelle ère pour l’écurie madrilène. Le 14 décembre sera l’occasion pour Florentino Pérez de d’inaugurer son Santiago Bernabeu 2.0 qui sera le théâtre des rêves de toutes nouvelles ambitions alors que l’été prochain sera une période riche en rebondissements.

« Ce que je pense du nouveau Bernabeu ? Ce que je veux, c’est être là, sur le banc, le jour de l’ouverture du nouveau stade ! Kylian Mbappé, Erling Haaland et les meilleurs aimeraient jouer dans le nouveau stade ? Oui, bien sûr, mais l’avenir de cette équipe est déjà écrit. Je ne sais pas ce que les joueurs vont faire… et nous espérons que le manager sera le même qu’aujourd’hui. Mais c’est pareil, car l’avenir du Real Madrid s’écrit déjà avec l’équipe actuelle et avec les autres jeunes qui arriveront. Il ne fait aucun doute que le Real Madrid sera encore longtemps au sommet« , a lâché Carlo Ancelotti dans les colonnes de AS.