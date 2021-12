Selon les informations de Marca, le Real Madrid ne perdra pas la tête pour s’offrir Erling Haaland. Les dirigeants Merengue ont pour priorité de signer Kylian Mbappé et de l’associer à Karim Benzema.

Alors que le club Merengue a été placé dans les possibles futures destinations de l’attaquant norvégien par Mino Raiola, les dirigeants madrilènes se placent pour le moment comme spectateurs dans ce dossier. Son voisin, le FC Barcelone, qui figure aussi dans cette liste, a lui déjà rencontré par l’intermédiaire de son président, Joan Laporta, l’agent italien. Selon les informations de Marca, le Real Madrid n’a pas rencontré le célèbre agent et observe les mouvements autour du joueur du Borussia Dortmund mais aucune folie ne sera faite. Les dirigeants attendraient que l’attaquant de 21 ans se décide émotionnellement sur un club car ils savent qu’ils ne peuvent pas rivaliser financièrement avec le PSG ou Manchester City. Outre ce facteur économique, il y a également un facteur sportif qui entre en compte. Avec l’arrivée de Mbappé, sur laquelle compte toujours le club, le secteur offensif madrilène est bouché avec Asensio, Rodrygo, Vincius Jr et surtout avec Karim Benzema. « Ils apprécient beaucoup ce que Haaland pourrait apporter au Real Madrid, mais ils savent aussi et ne le cachent pas, que pour le moment la position de neuf est réservée à Benzema » explique Marca.