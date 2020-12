Le club madrilène aurait un temps d’avance sur ses concurrents dans le dossier Nuno Mendes, jeune pépite portugaise de 18 ans.

Véritable sensation du début de saison au Sporting Portugal, le jeune Nuno Mendes serait déjà dans le viseur des plus grandes écuries européennes. Défenseur latéral gauche de 18 ans, il a fait ses débuts en professionnel il y a à peine six mois, mais fait déjà tourner toutes les têtes. D’après les dernières informations du Sun, Liverpool et surtout Manchester United suivraient de très près le jeune prodige. Mais le tabloïde britannique ajoute qu’un autre concurrent aurait encore un temps d’avance : le Real Madrid. À la recherche du futur remplaçant de Marcelo, le champion d’Espagne serait prêt à faire des folies pour s’attacher les services de l’international espoir portugais.

Toujours selon le Sun, la pépite du Sporting possède une clause libératoire d’environ 45 millions d’euros, mais son club a déjà entamé des négociations pour une prolongation de contrat, qui ferait grimper sa clause à 67 millions d’euros. Un joli pactole pour un jeune défenseur de 18 ans, qui n’a que six moins de football à très haut niveau dans les jambes.