En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé cristallise les tensions au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid a bien compris que le cœur de l’international français vacillait entre un départ et un avenir parisien. Pour le faire basculer en leur faveur, Florentino Pérez a envoyé trois de ses joueurs le séduire : Karim Benzema, Ferland Mendy et Vinicius Jr.

Partir ou rester au Paris Saint-Germain ? Quelle option serait la meilleure ? Personne ne peut le savoir avant de s’être lancé et seul le futur nous indiquera si le choix de Kylian Mbappé est le bon ou non. En fin de contrat en juin prochain, le Français est la cible de toutes les convoitises et la tendance est à un départ vers le Real Madrid, le club de ses rêves. Un crève cœur pour de nombreux supporters parisiens. Pour enfoncer le clou et finir de convaincre totalement la star française, le club madrilène a pu envoyer deux de ses émissaires dans une opération séduction.

La story Instagram de Karim Benzema pour l’anniversaire de Kylian Mbappé. ⚔️😂 pic.twitter.com/NUIc14Vi3u — Actu Foot (@ActuFoot_) December 20, 2021

Pour son anniversaire, Karim Benzema, Ferland Mendy et Vinicius Jr ont tous deux eu une attention pour Kylian Mbappé avec des publications amicales postées sur leur compte Instagram respectifs. Le Parisien est d’ores et déjà très bien intégré dans le vestiaire du Real Madrid. De bien mauvaises augures pour la direction du PSG.