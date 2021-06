Alors que Sergio Ramos a quitté le Real Madrid et que son compère Raphaël Varane devrait rapidement suivre le même chemin, Carlo Ancelotti cherche un renfort défensif. Une offre serait déjà prête pour Roger Ibanez.

Véritable homme fort de Paulo Fonseca, Roger Ibanez est indéboulonnable à l’AS Roma. Le Brésilien a disputé 40 rencontres cette saison dans la défense de la Louve et a réalisé des prestations impressionnantes. Grand connaisseur de la Serie A, Carlo Ancelotti aurait jeté son dévolu sur le central de 22 ans. Selon AS, le Real Madrid l’aurait visé comme le renfort défensif du mercato afin de pallier ses nombreux départs dans ce secteur. La Roma et Ibanez sont liés jusqu’en 2025 et le Real devra peut-être faire sauter sa clause libératoire d’une valeur de 70 millions d’euros. Néanmoins, les bonnes relations entre le club italien et la formation espagnole pourrait faciliter les discussions. Florentino Pérez s’apprêterait à formuler une première offre.