Emilio Butragueno, désormais vice-président du Real Madrid en charge des affaires sportives, est revenu dans les colonnes de Marca sur le (non) mercato du club cet été.

« Nous devions être cohérents et c’est pourquoi nous avons vendu et prêté des joueurs, ce dont l’entité avait besoin. Le club a toujours été très actif dans le domaine des transferts, mais nous devions être prudents. C’était un exercice de responsabilité et de cohérence », a expliqué l’ancienne gloire du Real Madrid.

Rappelons en effet que le Real Madrid a vendu cet été pour plus de 100 millions d’euros de joueurs et n’a recruté personne. Comme tous les grands clubs mondiaux, il est frappé de plein fouet par la crise du Covid-19 et le huis clos imposé par celle-ci.