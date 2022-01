Enfin résigné à quitter le Real Madrid, Eden Hazard pourrait bien retrouver la Premier League. Une offre de 40 millions en provenance de Newcastle United viendrait d’être acceptée.

Le Real Madrid s’active en coulisses pendant que la bande de Carlo Ancelotti soulève des trophées. Une bonne nouvelle est récemment arrivée jusqu’aux oreilles de la direction madrilène avec la prise de conscience soudaine de Eden Hazard. En effet, le Belge serait enfin résigné à quitter l’Espagne pour se relancer et retrouver du plaisir en jouant au football. Conscient de sa situation, il est décidé à changer d’horizon que ce soit dès cet hiver ou l’été prochain. Une aubaine pour Florentino Pérez qui souhaitait s’en séparer depuis déjà plusieurs mois. Courtisé par Chelsea ou par le LOSC, il devrait rebondir dans une toute autre écurie…

Selon les informations partagées par le Daily Mail, le Real Madrid aurait reçu une offre de 40 millions d’euros en provenance de Newcastle United pour s’adjuger les services de Eden Hazard. Une proposition évidemment acceptée par les Madrilènes qui se frotte les mains. Une belle opportunité s’offre désormais au Belge de 31 ans qui pourrait rebondir dans un championnat qu’il affectionne. Si un accord aurait été conclu entre les deux formations, rien n’a été divulgué sur les intentions de l’ancien des Blues.

Pour rappel, recruté par le Real Madrid en juillet 2019 pour 115 millions d’euros en provenance de Chelsea, Ede Hazard est sans aucun doute l’un des plus gros fiasco de l’ère Florentino Pérez. En 2 ans et demi, le Belge n’aura disputé que 43 rencontres de Liga pour 4 réalisations et 8 passes décisives à son actif et n’aura pas pesé un seul instant dans les performances madrilènes.

