Raphaël Varane nouveau joueur de Manchester United et c’est le RC Lens qui peut avoir le sourire. Le club de Ligue 1 va toucher un petit pourcentage dans ce transfert.

Comme l’indique la « Voix du Nord », les Sang et Or toucheront un beau chèque d’un montant de 1,25 million d’euros, selon les informations de La Voix du Nord, la formation nordiste devant percevoir 2,5 % de la transaction conclue entre Mancuniens et Madrilènes, d’un montant estimé à près de 50 millions d’euros.