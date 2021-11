Victoire facile sur le score de 4 buts à 0 ce vendredi soir pour le RC Lens face à Troyes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or ont marqué par Arnaud Kalimuendo (14e), Wesley Saïd (29e), Jonathan Clauss (35e) et Przemyslaw Frankowski (61e). Avec 24 points, la formation de Franck Haise remonte provisoirement à la deuxième place avec une longueur d’avance sur Nice et deux unités de plus que l’Olympique de Marseille.