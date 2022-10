Bonne pioche Lensoise au mercato, Salis Abdul Samed aurait pu se retrouver dans les rangs de l’OM.

Révélation du RC Lens cette saison, le jeune Salis Abdul Samed (22 ans) aurait bien pu faire le bonheur d’un autre club de Ligue 1. De passage en conférence de presse ce samedi, l’ancien Clermontois a évoqué l’intérêt de l’Olympique de Marseille cet été.

« Aller à Marseille tout de suite n’aurait pas été bon pour moi. Ce n’est pas que je n’étais pas prêt, mais je voulais progresser comme je l’entendais. Marseille a pourtant insisté, mais j’ai bien dit à mon agent que je voulais progresser d’une certaine manière. J’ai préféré Lens pour ma carrière. Et ici, je progresse depuis mon arrivée, dans ma façon de casser les lignes, de jouer vers l’avant, de fixer. J’ai déjà franchi un tout petit palier grâce à l’apport du coach », a souligné le Sang et Or face aux médias.