Seko Fofana est une nouvelle fois revenu sur sa décision de rester à Lens, et cela malgré les assauts notamment de l’OM et du PSG.

« Si j’étais parti, il aurait fallu que tout soit réuni. Sur certains côtés, je m’y retrouvais. Mais sur le plan humain, je ne savais pas. Ici, j’ai beaucoup de responsabilités. On a une très bonne équipe, mieux armée, avec une bonne ambiance. Je crois en nous, au projet. Si je suis resté, c’est parce que nous sommes capables de progresser. Quand on est sur le départ, ceux qui ne te retiennent pas s’en foutent un peu. Là, on m’a répété tout le temps que ce serait bien que je reste. Cela a favorisé ma réflexion. La décision a été simple », a lancé Fofana.