Le PSG a besoin de changement, après une nouvelle saison jugée insatisfaisante. Le media espagnol Todofichajes annonce que Leonardo pourrait être sur la sellette, et que Monchi, directeur sportif de Séville, serait l’homme pour le remplacer.

Avec une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, marquée par l’élimination en 1/8e de finale contre le Real Madrid, le PSG pourrait connaitre de sérieuses modifications d’ici la saison prochaine. À commencer par l’entraineur, et l’effectif, qui devrait connaitre un bon nombre de changements. Mais aussi au poste de directeur sportif, puisque personne n’est à l’abris, pas même Leonardo. C’est effectivement ce que veut nous faire croire Todofichajes, qui assure que les Qataris chercheraient à évincer le Brésilien dans le but d’attirer Monchi, de Séville, à sa place. Une piste qui avait déjà été évoquée en 2016 pour le club parisien sans jamais aboutir, et depuis Monchi a pris son envol avec le club andalou où il se plait beaucoup. Celui-ci serait donc de nouveau dans le radar du PSG, toutefois prenons cette information avec du recul car le candidat en question ne cherche pas à quitter Séville, et ce media espagnol est coutumier des informations racoleuses.