Le Paris Saint-Germain est sur courant alternatif, un constat que de nombreux experts dressent semaine après semaine en observant le groupe parisien et ses prestations. Ce mercredi, le PSG a encore été capable du meilleur comme du pire en finissant par concédé le nul face au RB Leipzig, (2-2). Un niveau changeant que ne comprend pas Jérôme Alonzo qui pointe du doigt un collectif défaillant.

La patte Mauricio Pochettino a du mal à transparaître depuis son arrivée malgré un temps accordé plus que conséquent. L’Argentin semble mener sa barque au grès du vente emmené par les prestations individuelles de ses stars. Capable du pire comme du meilleur, le Paris Saint-Germain agace nombre d’observateurs alors que son effectif est l’un des plus séduisants de la scène européenne. Jérôme Alonzo, ancien du club, ne comprend pas ce que veut faire le PSG sur le terrain… et il le fait savoir.

« Quelques morceaux de matches, où tu te dis mais qu’est-ce qu’ils font. Avec ces joueurs sur le terrain, mais qu’est-ce qu’ils font. Et parfois tu te dis, mais voilà ce que je veux voir. Effectivement, il est inclassable. Pour moi, c’est un ovni footballistique. C’est une exception européenne depuis le mois d’août. Je vois – par moments – une équipe qui pourrait perdre contre absolument n’importe qui. Mais qui pourrait battre n’importe qui. Cette équipe, je ne la comprends pas, je n’arrive pas à la lire« , a fustigé l’ancien gardien du Paris Saint-Germain sur le plateau de L’Equipe de Greg.