Leonardo a approché Achraf Hakimi (Inter Milan) et Nordi Mukiele (Leipzig). Point commun des deux hommes : ils sont très chers.

Pour remplacer Alessandro Florenzi sur le flanc droit de la défense, le PSG pourrait mettre le paquet. Le Marocain Achraf Hakimi, 22 ans, natir de Madrid, passé par le Real et Dortmund et sacré champion d’Italie avec l’Inter Milan, vaudrait quelque 45 millions d’euros. Quant à Nordi Mukiele, 23 ans, recruté par le club allemand de Leipzig auprès de Montpellier en 2018, il vaudrait environ 30 millions d’euros. Hakimi a un profil plutôt offensif, Mukiele est plus solide défensivement.

Affaires à suivre…