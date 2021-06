Le Paris Saint-Germain est actif en ce début de mercato estival. Le vice champion de France souhaite se renforcer pour aller chercher le dixième titre de champion de France de son histoire ainsi qu’une première Ligue des Champions.

Alors que le club a bouclé l’arrivée du milieu de terrain Georginio Wijnaldum, du talentueux gardien de but, Gianluigi Donnarumma, en passe d’enrôler le latéral droit, Achraf Hakimi et peut-être Sergio Ramos. Le PSG cherche maintenant un latéral pour concurrencer Juan Bernat qui revient d’une longue blessure et Layvin Kurzawa mais aussi un autre milieu de terrain, annonce Fabrizio Romano. Le journaliste ajoute que pour cela, il faudra vendre. Rafinha pourrait déjà partir, il intéresse de nombreux clubs, l’attaquant argentin Mauro Icardi également mais une décision sera prise dans quelques semaines suivant les opportunités.

Au moins un nouveau central rejoindra le PSG. Le club évalue aussi l'arrivée d'un nouveau latéral gauche en cas d'opportunité sur le marché ainsi qu'un milieu de terrain supplémentaire si Rafinha 🇧🇷 part.



Beaucoup de clubs sont intéressés par le Brésilien.



