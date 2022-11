Le Paris Saint-Germain a fait le job en s’imposant 2-1 sur la pelouse de la Juventus, lors de la dernière journée de la Ligue des champions. Mais le carton du Benfica à Haïfa (6-1) a fait la différence. Le PSG termine 2e de son groupe et pourra tomber sur le Bayern Munich ou Manchester City dès les huitièmes de finale !

Kylian Mbappé a ouvert la marque sur un exploit personnel (13e). Mais le maillon faible du PSG, la défense, a encore craqué. A la 39e minute, c’est Bonucci qui égalise. La Juventus défend chèrement sa peau et réalise même sans doute son meilleur match de la saisson. A l’heure de jeu, Christophe Galtier lance Ekitike et Nuno Mendes pour remplacer Soler et Bernat, tous deux transparents. Pari gagnant. C’est Nuno Mendes, bien lancé par Mbappé, qui inscrit le but de la victoire (69e).

Mais cette victoire sera hélas insuffisante. Le Benfica réalise l’exploit de s’imposer 6-1 sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Le classement est à peine croyable : égalité parfaite entre le PSG et le club portugais, y compris en différence de buts et nombre de buts marqués… le Benfica remporte le groupe à la faveur du nombre de buts marqués à l’extérieur !

Malgré ses 5 défaites en 6 journées, la Juventus est reversée en Europa League, où elle retrouvera le FC Barcelone et Manchester United, notamment.