Parfaitement intégré à sa nouvelle écurie, Mauro Icardi brille. Un miracle particulièrement onéreux pour le PSG, grand perdant dans l’histoire.

Plus préoccupé par sa vie sentimentale que par ses performances sportives, Mauro Icardi marchait tel un fantôme dans les rangs du Paris Saint-Germain. Rapidement considéré comme un indésirable, l’Argentin a été prêté à Galatasaray. Un deal qui lui permet de briller et qui ravi les finances de sa nouvelle écurie, Galatasaray.

« Icardi est une star mondiale. Son arrivée est une grosse réussite pour Galatasaray. Le PSG couvre la majeure partie de son salaire. Galatasaray ne paie que 750 000€ (sur 6,5 M€ par an). Il s’est très vite intégré à l’équipe. Je ne pense pas que son club veuille le vendre. Il ne suffit pas que Galatasaray réclame le transfert. Si Galatasaray est financièrement capable et qu’il y a un désir de le vendre et si les conditions sont réunies, alors Galatasaray pourra effectuer le transfert », a confié Dursun Özbek, président de l’écurie turque, dans des propos accordés à Turkuvaz.

