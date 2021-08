Le PSG sera champion de Ligue 1 cette saison pour le consultant de RMC, Rolland Courbis.

« C’est difficile de faire mieux que l’effectif du Paris Saint-Germain, même si tout n’est pas encore terminé et qu’il y a encore trois bonnes semaines de mercato. Il va y avoir les premières journées, les premières contre-performances, les premières blessures… Certains joueurs dans chaque club qui sont en instance de départ, d’autres où il y a des négociations pour les faire venir. Ce n’est pas tout à fait terminé, et on peut s’orienter vers un championnat intéressant. Mais aussi serré que la saison dernière ? Je n’y crois pas une seconde. (…) Du suspense pour le titre, je n’y crois pas », a indiqué le consultant.