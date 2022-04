L’attaquant de Manchester United est loin d’être à son meilleur niveau, mais il entre dans les plans du club parisien.

Le Real Madrid et convaincu que Kylian Mbappé jouera à au Santiago bernabeu dès la saison prochaine et le PSG subit cette situation. A moins d’une hécatombe, le jeune français mènera le projet du Real Madrid pour les prochaines années. Reste à savoir s’il le fera seul ou en compagnie d’un autre immense talent comme Erling Haaland. Le joueur de Dortmund est entre le Real Madrid et Manchester City et on s’attend à ce qu’il se décide une fois pour toutes pour l’une des deux équipes dans les semaines à venir. Le PSG a sondé l’entourage du Norvégien, mais s’est heurté au refus du joueur, qui n’envisage qu’un transfert en Premier League ou à la Concha Espina.

Accord avec Rashford ?

Le PSG commence déjà à envisager un avenir sans Kylian Mbappé et sonde le marché en vue de son remplaçant. Et l’on apprend, via le journaliste de France Info Fabrice Hawkins, que le PSG avait trouvé un accord l’été dernier avec l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford. Si les Parisiens reviennent à la charge l’international anglais, les Red Devils ne devraient pas mettre trop d’obstacles à sa vente, car ils veulent réunir des fonds pour répondre aux exigences d’Erik Ten Hag. Rappelons au passage qu’il existe un passif entre Rashford et le club capital, puisque l’Anglais avait été auteur du pénalty décisif au Parc des Princes qui éliminait le PSG de la Ligue des Champions, à l’occasion des 1/8e de finale en 2019.